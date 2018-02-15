Искусственные утки-дроны будут заниматься подсчетом птиц

Австралийские орнитологи разработали новую методику, которая поможет с высокой точностью отслеживать популяцию диких уток. В этой непростой задаче им помогут пластиковые птицы, выполняющие роль численности колонии, и дроны, летающие на различных высотах.

Дело в том, что в естественной среде невероятно сложно составить точный алгоритм среднего количества уток в стае: все дело в том, что они могут смешиваться с другими особями или перелетать с места на место, сообщает Политэксперт.

Теперь же пластиковые утки, выпущенные в бассейн, позволят выработать алгоритм определения численности уток. Уже известно, что водоплавающих в природе намного больше, чем думали раньше.