Искусственный интеллект научили предсказывать землетрясения

Американские и британские геологи разработали систему искусственного интеллекта, способную анализировать акустические данные и предсказать землетрясение задолго до того, как оно на самом деле произойдет.

Ученые уже испытали разработку в лабораторном имитаторе подземных толчков, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Колина Хамфриса из Кембриджского университета.

По его словам, с помощью этой системы геологи смогут заранее узнать о грядущем землетрясении и оперативно предупредить местные власти, у которых будет достаточно времени для того, чтобы своевременно оповестить и эвакуировать население.

У ученых уже есть подобное оборудование, однако оно является крайне неточным, так как сейсмографы воспринимают бесчисленное множество сигналов, лишь часть из которых связана с накоплением энергии на границах разломов, где чаще всего происходят землетрясения и другие опасные катаклизмы.

Ранее «Практика» писала о том, что ученые из Сибири создали прибор, прогнозирующий землетрясения.