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06 декабря, в 17:55
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Искусственный интеллект впервые баллотируется в президенты

В штабе Алисы рассказали, почему стоит голосовать именно за нее

Созданный компанией “Яндекс” виртуальный помощник Алиса собирается баллотироваться в президенты.

Об этом говорится на официальном сайте новоявленного кандидата. Отметим, что искусственный интеллект выдвигается на выборы впервые в мире.

Эксклюзивно для “Практики” в штабе Алисы рассказали, почему избирателям стоит отдать свой голос именно в пользу виртуального помощника.

В штабе кандидата Алисы отметили, что искусственный интеллект знает о наших проблемах все. Именно поэтому он справляется с агрегацией больших объемов данных лучше любого человека или целого ведомства. А это значит, он сможет принимать законы, руководствуясь исключительно логикой, а не эмоциями, что в конечном итоге повлияет на качество жизни россиян в лучшую сторону.

Кроме того, представители Алисы подчеркнули, что что искусственный интеллект обрабатывает информацию в семь раз быстрее человеческого мозга. Он мгновенно анализирует данные и делает выводы на их основе, что, безусловно, скажется на скорости решения проблем в стране. Ведь теперь для того, чтобы рассказать о своих проблемах государству, гражданам будет достаточно открыть смартфон и обратиться к Алисе напрямую.

Также в штабе сообщили, что в случае победы на президентских выборах Алиса будет доступна каждому россиянину, причем в режиме 24/7 и прямо у него в смартфоне.

Напомним, ранее “Практика” писала о том, что компания “Яндекс” дала старт работе голосового помощника “Алиса”, который является аналогом сервиса Siri, запущенного американской корпорацией Apple.


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