Испанец станет тренером футболистов «Урала»

Испанец Хесус Пуэнте Солана войдет в тренерский штаб футбольного клуба «Урал».

В пресс-служба клуба рассказали, что он займется физподготовкой футболистов, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга».

37-летний специалист уже приступил к своим обязанностям. До этого Солана тренировал футболистов второго испанского дивизиона «Уэска» и греческой ФК «Верия».

«Приход в «Урал» – это большой шаг вперед в карьере, новый вызов и отличная возможность развивать свое тренерское мастерство», — сказал испанец.

Хесус Пуэнте Солана заявил, что попал в хороший коллектив. Ему нравится, что футболисты и тренеры готовы работать с самоотдачей и у них есть большой потенциал.

За физическую подготовку в клубе также отвечает женщина-тренер Елена Афанасьева.

Ближайший матч уральцы проведут в субботу, 14 октября. Они выйдут против «Анжи».