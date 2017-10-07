Испания пополнила ряды участников футбольного ЧМ-2018

Сборная Испании по футболу пополнила список команд, которые уже обеспечили свое участие в Чемпионате мира 2018 года в России.

Об этом сообщает Russia Today. Испанцы принимали сборную Албании на стадионе «Хосе Рико Перес» в городе Аликанте в очередном матче европейского отборочного турнира. Благодаря голам Родриго Морено, Иско и Тьяго Алькантары хозява одержали крупную победу — 3:0. Ближайший преследователь Испании в группе — сборная Италии — после такого результата лишилась даже теоретических шансов занять первое место. Таким образом, испанцы досрочно квалифицировались на ЧМ.

Испания стала десятой командой, обеспечившей участие в турнире, не считая хозяев — сборной России. Также на ЧМ уже гарантировано сыграют команды Германии, Англии, Бельгии, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Южной Кореи и Саудовской Аравии.