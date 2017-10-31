Испания признала недействительной декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании принял решение аннулировать декларацию о независимости, которая была утверждена каталонским парламентом.

Как сообщает издание El Pais, суд предупредил членов парламента Каталонии о том, что в их обязанности входит предотвращение любой инициативы, связанной с осуществлением соглашений принятой в одностороннем порядке декларации о независимости.

Ранее газета информировала о том, что каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за принятие декларации, согласно которой крупнейший испанский регион отделяется от Испании и провозглашает свою независимость.

Отмечается, что за утверждение соответствующего документа проголосовали 70 депутатов, а против — 10. При этом часть представителей парламента приняла решение воздержаться от ответа.