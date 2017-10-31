string(73) "http://praktika.ru/wp-content/plugins/advanced-responsive-video-embedder/" Испания признала недействительной декларацию о независимости Каталонии
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31 октября, в 16:23
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Испания признала недействительной декларацию о независимости Каталонии

Суд предупредил, что парламентарии обязаны останавливать любую инициативу, связанную с документом

Конституционный суд Испании принял решение аннулировать декларацию о независимости, которая была утверждена каталонским парламентом.

Как сообщает издание El Pais, суд предупредил членов парламента Каталонии о том, что в их обязанности входит предотвращение любой инициативы, связанной с осуществлением соглашений принятой в одностороннем порядке декларации о независимости.

Ранее газета информировала о том, что каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за принятие декларации, согласно которой крупнейший испанский регион отделяется от Испании и провозглашает свою независимость.

Отмечается, что за утверждение соответствующего документа проголосовали 70 депутатов, а против — 10. При этом часть представителей парламента приняла решение воздержаться от ответа.


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