Испанские власти не собираются задерживать главу Каталонии

Правительство Испании не собирается проводить арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом в воскресенье, 22 октября, в интервью BBC рассказал министр иностранных дел страны Альфонсо Дастис Кеседо. Он также отметил, что Мадрид не станет приостанавливать самоуправление автономии.

«На самом деле это они (каталонские власти) являются теми, кто игнорирует нормы и правила управления каталонской автономией», — добавил министр.

Он подчеркнул, что Мадриду сейчас приходится поневоле восстанавливать законный порядок, Конституцию, а также каталонское законодательство.

Кеседо заявил, что все действия правительства Испании, осуществляющиеся на территории Каталонии, полностью соответствуют Конституции страны.

Ранее «Практика» информировала о том, что каталонцы вышли на улицы, чтобы поддержать арестованных Санчеса и Куйшара.