Испанские власти вычтут из зарплат чиновников Каталонии день всеобщей забастовки

Каталонские чиновники могут получить не всю зарплату за октябрь из-за проводимой в регионе всеобщей забастовки, сообщает министерство финансов и по делам госслужащих Испании.

По информации ведомства, в центральном аппарате Каталонии работают порядка 180 тысяч служащих, большинство из которых поддержало всеобщую забастовку проводимую 3 октября в автономии, информирует газета El Pais.

Стачка была объявлена в ответ на подавления референдума о независимости, который прошел 1 октября. Только в одной Барселоне в массовых митингах приняли участие почти 300 тысяч человек.

В этот день испанские правоохранительные органы изымали урны и бюллетени, закрывали избирательные участки и принимали другие попытки предотвратить голосование, зачастую это заканчивалось стычками.

Ранее «Практика» писала о том, что сопротивление полиции Испании не помешало главе Каталонии проголосовать.