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24 ноября, в 18:47
Новости

Испанское правительство заявит о влиянии России на Каталонию

В дни обострения каталонского кризиса большая часть недостоверных новостей поступала из РФ

Правительство Испании готово прокомментировать так называемое “российское вмешательство” в каталонский кризис.

Как передают РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель руководства страны Иньиго Мендес де Виго.

Он подчеркнул, что данная тема касается и других стран, поэтому правительство Испании готово дать разъяснения по поводу вмешательства России в ситуацию с Каталонией. Де Виго пояснил, что влияние России связано с цифровыми технологиями. По его данным, в дни обострения кризиса был зафиксирован повышенный трафик связанный с сетями, чьи точки распространения принадлежат РФ. Таким образом, большая часть недостоверных новостей поступала из России.

Однако при этом испанские власти отмечают, что у них нет точных сведений о причастности к этому российского правительства.

Ранее «Практика» рассказывала о том, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, во время которого 90% участников референдума проголосовали за независимость. Испания, тем временем, признала референдум незаконным — конфликт продолжается.


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