Ровно 96 лет назад родился Юрий Никулин

В понедельник, 18 декабря, Юрию Никулину могло бы исполниться 96 лет.

Цирковой артист, киноактер, директор Цирка на Цветном бульваре в Москве – вот лишь малый список его достижений. Пожалуй, в нашей стране его знают все.

Юрий Никулин, родившийся 18 декабря 1921 года в Смоленской области и скончавшийся 21 августа 1997 года в Москве, прожил очень насыщенную жизнь. Он был участником Великой Отечественной войны, а позже стал Народным артистом СССР. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах режиссера Леонида Гайдая – “Бриллиантовая рука”, “Кавказская пленница” и других.

С 1982 года и до самой смерти Никулин был директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, сейчас эту должность занимает его сын, Максим Юрьевич Никулин.

“Я всегда считал, что те люди в цирке, которые заставляют других валяться от смеха – самые главные”, – говорил Юрий Никулин, объясняя выбранное амплуа клоуна.

Современники всегда отзывались о Никулине как об очень добром человеке. По их словам, в кино он мог быть и эксцентричным, и драматичным, но он никогда не играл роли злых и подлых персонажей. Его герои, как и он сам, всегда вызывали лишь симпатию и любовь.