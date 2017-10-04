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04 октября, в 19:13
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Исторический музей Гражданской обороны Подмосковья открыли в Подольске

Открытие приурочено 85-летию образования системы

В Подольске открылся исторический музей Гражданской обороны Подмосковья.

Об этом сообщается на портале правительства Московской области. В музее выставлены раритетные и современные аппараты связи и оповещения, средства индивидуальной защиты, приборы радиационной и химической разведок.

Гражданская оборона образовалась 85 лет назад. Все эти годы она защищала российских граждан, материальные и культурные ценности от опасностей во время военных действий и ЧП. Сегодня Гражданская оборона России – это эффективная система, которая работает круглосуточно и постоянно находится в режиме реагирования.

В Подольске к 85-летию Гражданской обороны состоялось торжественное открытие  музея. Посетители могут изучить копии исторических документов и спецлитературу. Также есть интерактивная зона, в которой можно посмотреть фильм о развитии Гражданской обороны Московской области.

 


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