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Исторический центр Выборга ждет масштабная реконструкция

На данный момент ведутся переговоры со специалистами из различных европейских стран

Власти Ленинградской области планируют провести масштабную реконструкцию одной из главных достопримечательностей России — исторического центра Выборга.

Как сообщает «Комсомольская правда», состояние достопримечательности вызвало опасение экспертов, именно поэтому руководство Ленинградской области приняло решение провести в начале 2018 года международную конференцию, приуроченную к восстановлению исторического облика Выборга.

Конференция получила название «Российский и европейский опыт реставрации исторических городов: проблемы и возможности».

Отмечается, что правительство региона решило изучить опыт реставрации масштабных объектов разных городов. На данный момент ведутся переговоры с экспертами из России, Германии, Финляндии, Польши и Эстонии, чтобы пригласить их для участия в проекте.

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