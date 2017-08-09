Исторический центр Выборга ждет масштабная реконструкция

Власти Ленинградской области планируют провести масштабную реконструкцию одной из главных достопримечательностей России — исторического центра Выборга.

Как сообщает «Комсомольская правда», состояние достопримечательности вызвало опасение экспертов, именно поэтому руководство Ленинградской области приняло решение провести в начале 2018 года международную конференцию, приуроченную к восстановлению исторического облика Выборга.

Конференция получила название «Российский и европейский опыт реставрации исторических городов: проблемы и возможности».

Отмечается, что правительство региона решило изучить опыт реставрации масштабных объектов разных городов. На данный момент ведутся переговоры с экспертами из России, Германии, Финляндии, Польши и Эстонии, чтобы пригласить их для участия в проекте.