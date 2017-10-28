Историки обсудили методику преподавания темы Октябрьской революции

В рамках научно-практической конференции «Революции в современной истории: факты, интерпретации, образовательные стратегии. Трудные вопросы истории» в Санкт-Петербурге преподаватели истории из России и Европы обсудили, как необходимо рассказывать школьникам об Октябрьской революции 1917 года.

Как сообщает ТАСС, историки считают, что пришло время уйти от противоречий в подходе к историческим фактам и попытаться прийти к соглашению, как правильно преподавать этот материал молодежи. По их мнению, необходимо анализировать опыт предков и двигаться дальше, а не судить, кто что сделал не так.

«Нас исторические события должны объединять, а не разделять, — сказал директор Павловской гимназии и преподаватель истории Дмитрий Ефимов. — На мой взгляд, мы должны так преподавать революцию 1917 года нашим детям, чтобы не повторилась такая беда, потому что она слишком дорого стоила нашей стране, повлекла очень много человеческих жертв».

Отмечается, что иностранные историки преподают материал более холодно — не оценивая, но излагая факты. Тогда как российские преподаватели более эмоциональны и вовлечены.

Ранее «Практика» писала, что в Витебске открылась выставка «Эпоха Ленина», приуроченная к столетию Октябрьской революции.