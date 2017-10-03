Истребитель Второй мировой войны нашли в Ла-Манше с помощь 3D сканирования

Истребитель Thunderbolt, который разбился в Ла-Манше во время Второй мировой войны, был обнаружен при новом трехмерном сканировании морского дна.

P47-D Thunderbolt пролетел в 24 метра над водой в 5 километрах от Уэймута перед тем, как разбился во время тренировочного полета в мае 1944 года, сообщает портал Daily mail.

Личность пилота неизвестна, хотя считается, что ему удалось выжить. Его спасли рыбаки на рыболовном судне.

Колесо самолета было обнаружено на расстоянии более 122 метров от основного места крушения, где находились части одного крыла, шасси и детали двигателя.

Истребители Thunderbolt, выпущенные между 1941 и 1945 годами в количестве более 15 тысяч штук, использовали в основном ВВС США и Франции. Каждый самолет был оснащен бронированной кабиной для пилота и мог разгоняться до 697 километров в час.