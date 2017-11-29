В Италии в сетевые офисы для мигрантов вторглись неонацисты

Члены организации Veneto Fronte Skinhead вторглись в офисы сети социального добровольчества Como Senza Frontiere в городе Комо в северной Италии и тонах прочитали текст против солидарности с беженцами и иммигрантами, сообщает Tovima.

Видео вторжения фашистской организации опубликовано в интернет-версии газеты Ла Република, которая подчеркивает, что «фашизм возвращается таким образом». Члены организации – бритоголовые молодые люди.

«Ваша логика поддерживает рабов, и вместе с вашими боссами вы поддерживаете беспощадную конкуренцию», – подчеркнул один из членов организации, которая характеризуется как группировка с расистской и антисемитской позицией.

Члены сети добровольчества Como Senza Frontiere решили не отвечать на вызов. После прочтения текста попросили неофашистов уйти, сказав: «Мы выслушали вас, потому что мы вас уважаем. И мы хотим, чтобы вы вели себя так же уважительно по отношению к нам и ушли».

Покидая офис, один из них ответил провокационным образом: «У нас к вам нет никакого уважения».

Стоит отметить, что пару дней назад эта же фашистская организация также наведалась в штаб-квартиру Всеобщей добровольной организации Karitas (Каритас), которая так же расположена в городе Комо.