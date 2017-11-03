Итальянская Лигурия готовится выйти из состава страны

Очередной итальянский регион задумался о проведение референдума о независимости. На этот раз им стала Лигурия, где законопроект о плебисците поддержал даже местный губернатор Джованни Тоти, документ был вынесен на обсуждение областного совета.

«Мы начинаем переговорный процесс с правительством о расширении полномочий региональных властей, как это предусмотрено Конституцией», — цитирует ТАСС советника по экономическому развитию регионального правительства Эдоардо Риксию.

Он также уточняет, что в наибольшей степени регион интересует расширение полномочий в управлении портами и удержание большей части налогов для их обеспечения и развития портовой инфраструктуры.

В этом регионе Италии расположен один из крупнейших европейских портов — в Генуе, а также важные порты в Ливорно и Ла Специи.

Ранее в итальянских Венето и Ломбардии прошли референдумы о независимости, а Лигурия стала вторым регионом после Венето, который одобрил резолюцию с призывом к отмене антироссийских санкций.