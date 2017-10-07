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07 октября, в 15:51
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Итальянские чиновники сыграют в футбол с коллегами из России

Валерий Газзаев уверен, что встреча в таком формате поможет укрепить взаимоотношения двух ведомств

Представителям нижней палаты парламента Италии понравилась инициатива организации футбольной встречи с коллегами из Государственной думы Российской Федерации.

Об этом в субботу, 7 октября, ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

По словам государственного деятеля, такое предложение итальянцем было сделано во время XV заседания Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии в Риме.

Чиновники из Италии с воодушевлением откликнулись на подобное предложение. Сам Газзаев отметил, что футбольный матч между депутатами двух стран поможет укрепить двусторонние взаимоотношения ведомств.

Он подчеркнул, что в ближайшее время в нижнюю палату парламента Италии будет отправлено официальное приглашение на футбольную игру.

Ранее «Практика» информировала о том, что Рамзан Кадыров возглавит футбольную команду против ветеранов сборной Италии.


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