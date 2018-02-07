Итальянцы создали “электронные татуировки” для продуктов

Учёные из Италии предложили необычный способ определять зрелость фруктов и овощей. Разработчики честно признались, что подсмотрели идею у производителей детских “переводок”. Эти временные татуировки из этилцеллюлозы, которые прикрепляются водорастворимым клеем к бумаге, так вдохновили ученых, что те усовершенствовали их и получили электронные схемы для овощей и фруктов.

Благодаря электронным “татуировкам” покупатель сможет узнать степень зрелости фрукта, не разрезая его, пишут Дни24. Разумеется, материал “переводок” будет отличаться: для продуктовых картинок будет использоваться нанопорошок серебра.

На провизии можно будет “напечатать” любой текст. Уже проведены необходимые исследования, с помощью которых ученые установили безопасно для человека количество серебра, поэтому есть такие фрукты можно будет без опасений.

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