Дочь президента США Иванка Трамп открыла магазин моды в Трамп Тауэр в Нью-Йорке.

В результате ее обвинили в «конфликте интересов», сообщает Independent. Первый розничный магазин бренда, который контролируют вооруженные охранники, продает сумочки, обувь и украшения в вестибюле небоскреба Нью-Йорка.

Продукт Ivanka Trump ранее продавался только через оптовых дистрибьюторов и онлайн. Некоторые розничные торговцы перестали запасать бренд, поскольку продажи упали после выборов ее отца.

В продажу в магазине представлены также ароматические свечи и рождественские украшения. Маленький магазин присоединяется к нескольким другим бизнес-маркам в небоскребе Манхэттена.

«Это еще одна из длинной очереди конфликтов интересов. Продавая напрямую товары убежденным сторонникам Трампа, она получает еще более высокую прибыль», – сказал главный юрист по вопросам этики Белого дома при президенте Джордже Буше Ричард Пейнтер.

Иванка сохраняет контроль над брендом и сталкивается с обвинениями в использовании ее политической позиции и связей для получения прибыли. Кроме того, президента обвиняют в том, что он использует свою платформу для продвижения продуктов Иванки Трампа.