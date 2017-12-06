Из-за атаки хакеров на “Интерфакс” возбуждено уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению информационного агентства “Интерфакс”.

Как сообщает “Медиазона”, причиной заявления стали хакерские атаки на сервисы компании, которые были зафиксированы представителями организации 24 октября.

В информагентстве склонны считать, что эта акция была спланированной и проводилась одновременно из нескольких точек.

Ранее сообщалось, что в течение некоторого времени сайт агентства «Интерфакс», а также подконтрольные ему базы данных были недоступны из-за сбоев на сервере. Предположительно, сайт были атакованы вирусом BadRabbit.