Из-за массового сбоя работы касс ретейлеры потеряли 2,5 млрд рублей

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ретейлеры лишились 2,5 миллиардов рублей прибыли из-за технического сбоя работы онлайн-касс.

“Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 млрд рублей, 2,5 млрд рублей – недополученная прибыль ретейлеров в этот день”, – рассказал ТАСС президент АКИТ Алексей Федоров. По его словам, сбой коснулся 9% рынка ретейла в России.

Информация о массовом сбое работы касс появилась в ночь с 19 на 20 декабря. Неполадки наблюдались в таких крупных сетях, как “Магнит”, “Лукойл”, “Газпром”, “Магнолия”, DNS и других. Из-за сбоя магазины рассчитывали покупателей, не используя кассы.

“Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки ( Штрих-М-01Ф – прим. ред.) и встала торговля”, – написал на своей странице в Facebook совладелец DNS Дмитрий Алексеев.

Проблемы проявились в работе оборудования “Штрих-М”, “РР-Электро”, “Тринити”, “НТЦ “Измеритель”. Предположительно, это связано с новой прошивкой кассовой техники, которая в режиме реального времени передает данные в налоговые службы через интернет.