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05 октября, в 23:40
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Из-за низкой загрузки часть маршрутов «ВИМ-Авиа» передадут другим перевозчикам

Количество пассажиров уже сократилось до минимума

Часть рейсов «ВИМ-Авиа» передается другим перевозчикам из-за низкой загрузки самолетов. Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» до сих пор не нормализовалась и вскоре чартерная программа авиакомпании будет завершена. А пока пассажиры каждый день пересаживаются на самолеты других перевозчиков.

Общая задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. Около семи из них — перед теми, кто обеспечивал лизингом и топливом, а также предоставлял аэропорты.

Пассажиропоток «ВИМ-Авиа» заметно снизился. Как ранее писала «Практика», авиакомпания успела вернула большую часть пассажиров, у которых были билеты, в Россию.

 

 


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