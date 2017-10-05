Из-за низкой загрузки часть маршрутов «ВИМ-Авиа» передадут другим перевозчикам

Часть рейсов «ВИМ-Авиа» передается другим перевозчикам из-за низкой загрузки самолетов. Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» до сих пор не нормализовалась и вскоре чартерная программа авиакомпании будет завершена. А пока пассажиры каждый день пересаживаются на самолеты других перевозчиков.

Общая задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. Около семи из них — перед теми, кто обеспечивал лизингом и топливом, а также предоставлял аэропорты.

Пассажиропоток «ВИМ-Авиа» заметно снизился. Как ранее писала «Практика», авиакомпания успела вернула большую часть пассажиров, у которых были билеты, в Россию.