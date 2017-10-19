Из-за санкций школьники в КНДР останутся без подарков

Давление международных экономических санкций на КНДР помешало лидеру страны Ким Чен Ыну выполнить свое распоряжение и подарить каждому школьнику по футбольному мячу.

Ким Чен Ын известен как большой любитель футбола, он хотел поднять престиж спорта и свою собственную популярность в народе, однако из-за того что в КНДР нет своих мощностей по производству мячей, он вел переговоры с Южной Кореей о строительстве в Пхеньяне промышленного комплекса для производства футбольного снаряжения, сообщает газета Asahi. В 2010 году Сеул ввел санкции против КНДР, так что от плана пришлось отказаться.

В КНДР популярен спорт, особенно футбол. В 2016 году женская юношеская сборная выиграла кубок мира, а за шесть лет до этого мужская команда пробилась в финальную часть чемпионата мира.

В середине сентября лидеры Южной Кореи и США договорились усилить давление на КНДР в ответ на недавнее испытание баллистической ракеты.

Позднее Дональд Трамп заявил в ООН о готовности США полностью уничтожить КНДР, о чем писала «Практика».