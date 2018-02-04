Из-за снегопада в Москве задержаны 60 рейсов

В столичных аэропортах из-за непогоды задержаны почти 60 рейсов, передает агентство «Интерфакс».

В воскресенье, 4 февраля, Москву накрыла сильная метель. Из-за низкой видимости несколько самолетов отказались садиться в столице, они получили одобрение на посадку в Нижнем Новгороде и Воронеже.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание» в столичных аэропортах отменены 18 рейсов и задержаны 59 рейсов. Как уточнил «Интерфаксу» представитель авиадиспетчерской службы московской воздушной зоны, спецслужбы «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» работают в усиленном режиме, чтобы постараться избежать длительных задержек рейсов.