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04 февраля, в 12:29
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Из-за снегопада в Москве задержаны 60 рейсов

Спецслужбы трех столичных аэропортов работают в усиленном режиме

В столичных аэропортах из-за непогоды задержаны почти 60 рейсов, передает агентство «Интерфакс».

В воскресенье, 4 февраля, Москву накрыла сильная метель. Из-за низкой видимости несколько самолетов отказались садиться в столице, они получили одобрение на посадку в Нижнем Новгороде и Воронеже.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание» в столичных аэропортах отменены 18 рейсов и задержаны 59 рейсов. Как уточнил «Интерфаксу» представитель авиадиспетчерской службы московской воздушной зоны, спецслужбы «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» работают в усиленном режиме, чтобы постараться избежать длительных задержек рейсов.

 


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