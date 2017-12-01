Из-за снегопада в Москве задерживаются рейсы

Столичные аэропорты “Внуково”, “Домодедово” и “Шереметьево” перешли на усиленный режим работы в связи с обрушившимся на столицу снегопадом.

Как следует из данных “Яндекс.Расписания”, по состоянию на 17:00 отменено или задержано более 50 рейсов.

Как сообщили в диспетчерской службе воздушной зоны Москвы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны расчищаются с постоянной периодичностью. Перед вылетом все самолеты обрабатываются антиобледенительными реагентами.

В петербургском аэропорту “Пулково” также задержано более 10 рейсов, один рейс отменен.