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01 декабря, в 17:18
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Из-за снегопада в Москве задерживаются рейсы

Более 50 самолетов задержано или отменено в связи с непогодой

Столичные аэропорты “Внуково”, “Домодедово” и “Шереметьево” перешли на усиленный режим работы в связи с обрушившимся на столицу снегопадом.

Как следует из данных “Яндекс.Расписания”, по состоянию на 17:00 отменено или задержано более 50 рейсов.

Как сообщили в диспетчерской службе воздушной зоны Москвы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны расчищаются с постоянной периодичностью. Перед вылетом все самолеты обрабатываются антиобледенительными реагентами.

В петербургском аэропорту “Пулково” также задержано более 10 рейсов, один рейс отменен.


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