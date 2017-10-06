Из-за звонка о бомбе эвакуировано здание Мособлдумы

В пятницу, 6 октября, здание Мособлдумы было эвакуировано из-за звонка о «минировании», сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Да, сегодня проводится эвакуация, после звонка об угрозе взрыва», — цитирует РИА Новости собеседника агентства. По его словам, в этот день сотрудникам Мособлдумы разрешили не возвращаться на свои рабочие места.

Волна телефонного терроризма началась в стране 11 сентября. С того времени по 6 октября ущерб от «телефонных террористов» уже составил более 300 миллионов рублей. Ни один звонок о «минировании» не подтвердился.

В конце сентября в результате сообщения о минировании в срочном порядке были эвакуированы сотрудники и пассажиры Новосибирского международного аэропорта «Толмачево».

Ранее «Практика» писала о том, что ФСБ выяснила, кто стоит за сообщениями о ложных минированиях зданий по всей России. Звонки совершали четыре гражданина РФ — они звонили из-за рубежа.