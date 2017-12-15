Изменение климата в Арктике ввело в заблуждение компьютер

Климатические изменения на территории Арктики развиваются настолько стремительно, что компьютер, предназначенный для их измерений, выдает сообщение об ошибке.

Как сообщает портал Independent, устройство, анализирующее данные в Арктике, обнаружило ошибку и прекратило запись правильной температуры. Это произошло потому, что потепление происходило настолько быстро, что компьютер просто не успевал корректно фиксировать показатели.

Уточняется, что столь стремительные изменения погодных условий связаны с низким уровнем морского льда в данном регионе.

Резкое потепление стало таким шоком для системы, что сработал встроенный алгоритм, предназначенный для подачи сигнала в случае повреждения прибора.