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Израиль уведомил о выходе из ЮНЕСКО

В организации выразили сожаление по поводу данного решения

Израиль направил официальное уведомление в ЮНЕСКО о намерении выйти из рядов организации.

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила сожаление по поводу данного решения, сообщает портал Russian.news.cn/

«Cохранение полноценного участия в работе ЮНЕСКО позволит продолжить диалог, сотрудничество и партнерские отношения», – сказала Одри Азуле. Она выразила уверенность в том, что в рамках организации, государства действуют наилучшим образом и способствуют урегулированию разногласий.

Израиль стал официальным членом ЮНЕСКО в 1949 году. Все эти годы страна занимала законное место в организации. ЮНЕСКО защищает свободы выражения мнений, пресекает антисемитизм и расизм во всех их формах.


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