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18 декабря, в 11:34
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К 2020 году средняя пенсия превысит 15 тысяч рублей

На данный момент она составляет около 14 тысяч рублей

К 2020 средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составит 15,4 тысяч рублей.

Об этом в понедельник, 18 декабря, заявили в Пенсионном фонде РФ, передает ТАСС.

По предварительным расчетам, в 2018 году пенсии увеличатся до 14,3 тысяч рублей, в 2019 году – до 14,9 тысяч рублей. А к 2020 году пенсионеры будут получать уже 15,4 тысяч рублей.

Отметим, что на сегодняшний день показатели пенсии для неработающих граждан, получающих выплату по старости, составляют около 13,8 тысяч рублей в среднем по стране.


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Валерий
Гость
Валерий

Охрененные деньжищи! Подскажите, куда складывать!

4 дней 7 часов назад