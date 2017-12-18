К 2020 году средняя пенсия превысит 15 тысяч рублей

К 2020 средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составит 15,4 тысяч рублей.

Об этом в понедельник, 18 декабря, заявили в Пенсионном фонде РФ, передает ТАСС.

По предварительным расчетам, в 2018 году пенсии увеличатся до 14,3 тысяч рублей, в 2019 году – до 14,9 тысяч рублей. А к 2020 году пенсионеры будут получать уже 15,4 тысяч рублей.

Отметим, что на сегодняшний день показатели пенсии для неработающих граждан, получающих выплату по старости, составляют около 13,8 тысяч рублей в среднем по стране.