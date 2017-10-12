К 2030 году Россия доведет долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40%

Владимир Путин, президент Российской Федерации, сделал важное заявление. Он сообщил, что Россия должна довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40%. Лидер страны отметил, что бизнес является важным драйвером развития современной экономики.

В ФРГ на долю малого бизнеса приходится более половины ВВП страны, но в России эта доля значительно меньше, пишет Газета.Ru. Именно поэтому сейчас Владимир Путин ставит задачу довести уровень малого и среднего бизнеса в России к 2030 году до 40%.

Ранее «Практика» писала о мерах поддержки малого бизнеса. В частности, представителей малого бизнеса, которые занимают помещения на первых этажах домов, вскоре расселят по новостройкам.