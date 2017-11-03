К концу года в Челябинской области проложат 300 км газовых сетей

В Челябинской области в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» реализованы проекты, которые позволяют до конца текущего года подключить к газовой сети более 1100 квартир и домов.

Всего в этом году на нужды газификации было выделено 887 миллионов рублей, из которых более 19 миллионов — федеральные средства, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Это позволит к концу года построить более 300 километров газовых сетей, что дает возможность подключить к сетевому газоснабжению почти 10 тысяч квартир и частных домов. Таким образом, уровень газификации области превысит 70 процентов, прокомментировал министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

Программа газификации в Челябинской области была возобновлена по инициативе губернатора Бориса Дубровского в 2014 году и реализуется как за счет региональных, так и за счет федеральных средств.

Некоторые проекты программы газификации 2017 года уже завершены. Так, в Кусе ввели в эксплуатацию участок газопровода длиной семь километров, обеспечивающий топливом более 200 домов. Общая стоимость работ составила 13,5 миллионов рублей.

В Златоусте к газовой сети подключены три поселка, входящие в городскую черту, для чего по распоряжению губернатора из областного бюджета Златоустовскому городскому округу было выделено 69 миллионов рублей. Большая работа по газификации была проведена и в Кизильском районе.