Сегодня:
$
Нефть
Золото
06 октября, в 15:58
Новости

К вечеру в российской столице выпадет треть месячной нормы осадков

Также в регионе ожидается ветер, порывы которого могут достигать 5-10 метров в секунду

К вечеру пятницы, 6 октября, в Москве выпадет третья часть месячной нормы осадков.

Об этом РИА Новости рассказали в метеорологическом центре «Фобос». Отмечается, что в пятницу утром в российской столице выпало 14 миллиметров осадков, а в течение дня выпадет еще примерно 4-6 миллиметров.

При этом норма на октябрь текущего года составляет 59 миллиметров.

Как сообщает официальный интернет-портал Гидрометцентра России, 6 октября в Москве и Подмосковье будет облачно, а также ожидаются дожди.

Ветер в столичном регионе будет юго-восточный с переходом на северо-западный, а скорость порывов составит 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов по Цельсию.

В связи с ветром и дождем ведомство объявило «желтый» уровень погодной опасности в Москве, который означает потенциальную угрозу.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
04 октября, в 11:09
Синоптики: в Москве 4 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Новости
05 октября, в 13:24
Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в Москве в ближайшие дни
Новости
10 октября, в 16:49
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 11 октября

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо