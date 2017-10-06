К вечеру в российской столице выпадет треть месячной нормы осадков

К вечеру пятницы, 6 октября, в Москве выпадет третья часть месячной нормы осадков.

Об этом РИА Новости рассказали в метеорологическом центре «Фобос». Отмечается, что в пятницу утром в российской столице выпало 14 миллиметров осадков, а в течение дня выпадет еще примерно 4-6 миллиметров.

При этом норма на октябрь текущего года составляет 59 миллиметров.

Как сообщает официальный интернет-портал Гидрометцентра России, 6 октября в Москве и Подмосковье будет облачно, а также ожидаются дожди.

Ветер в столичном регионе будет юго-восточный с переходом на северо-западный, а скорость порывов составит 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов по Цельсию.

В связи с ветром и дождем ведомство объявило «желтый» уровень погодной опасности в Москве, который означает потенциальную угрозу.