Кабмин распорядился повысить оклады работников федеральных госорганов

Правительство Российской Федерации распорядилось повысить с 1 января 2018 года на 4% должностные оклады работников федеральных государственных органов.

Данное постановление, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, финансирование расходов по реализации данного постановления будет осуществляться за счет бюджетных ассигнаций.

Оклады будут повышены работникам федеральных казенных бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Федеральные государственные органы и учреждения должны принять меры по увеличению зарплаты на 4% с 1 января 2018 года.