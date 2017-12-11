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11 декабря, в 10:20
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Кабмин распорядился повысить оклады работников федеральных госорганов

Соответствющее постановление подписал Дситрий Медведев

Правительство Российской Федерации распорядилось повысить с 1 января 2018 года на 4% должностные оклады работников федеральных государственных органов.

Данное постановление, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, финансирование расходов по реализации данного постановления будет осуществляться за счет бюджетных ассигнаций.

Оклады будут повышены работникам федеральных казенных бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Федеральные государственные органы и учреждения должны принять меры по увеличению зарплаты на 4% с 1 января 2018 года.


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