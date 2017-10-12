Кабмин увеличил расходы казны Свердловской области

В четверг, 12 октября, Кабинет министров Свердловской области откорректировал областной бюджет на 2017 год, увеличив его доходы на 1,9 миллиарда рублей.

Члены правительства региона приняли несколько постановлений в областях соцполитики, здравоохранения и культуры, сообщается на сайте губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Заседание провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Благодаря успешному выполнению бюджета Свердловской области по доходам, удалось внести изменения в бюджет этого года, согласно которым увеличились расходы региональной казны и прогноз по доходам.

Алексей Орлов отметил, что все дополнительные расходы необходимы для реализации основных поручений губернатора региона.

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко подчеркнула, что у правительства появилась возможность профинансировать мероприятий в области здравоохранения, спорта, культуры и развития региона.