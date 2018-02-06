Новый поворот? В “Автовазе” сменится руководитель

В “АвтоВАЗе” сменят руководителя. Действующий глава Николя Мор уйдет с поста – его назначили на должность руководителя регионального подразделения Renault. Сейчас французы должны предложить достойную альтернативу Мору. Кто это будет, пока неизвестно.

Громкое заявление сделал Сергей Чемезов, глава “Ростеха”. Он подчеркнул, что подбирать кандидатуру будут именно представители Франции и, как только имя кандидата станет известно, оно будет согласовано с Чемезовым.

Напомним, Николая Mор был назначен на должность президента “АвтоВАЗа” в апреле 2016 года. “АвтоВАЗ” — крупнейший российский производитель автомобилей.

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