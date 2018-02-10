Сегодня:
$
Нефть
Золото
10 февраля, в 17:06
Новости

Кадыров купил долю биткоина

Глава Чечни планирует следить за развитием криптовалюты

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров решил приобрести долю биткоина.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Кадыров отметил, что намерен следить за развитием криптовалюты.

“Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты”, – сказано в сообщении.

Политик считает инвестиции в биткоины сомнительным решением, так как нет никакой страховки и можно потерять все деньги. По его мнению, данная отрасль должна регулироваться законодательством, чтобы обезопасить граждан от мошеннических схем.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что в пятницу биткоин прекратил коррекционный рост после падения и остановился на уровне $8 тысяч. Капитализация рынка криптовалют составляет $382 миллиардов, из которых на биткоин приходится около 35%.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 февраля, в 11:33
Повышению быть? Госдума поддержала законопроект об увеличении МРОТ
Новости
07 февраля, в 15:22
Зарегистрирован первый договор долевого участия по технологии блокчейн
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?

Оставить комментарий

avatar