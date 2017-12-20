Кадыров: могу гордиться, если неугоден спецслужбам США

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, заявил, что оказался в “списке Магнитского” из-за того, что посвятил свою жизнь борьбе с терроризмом.

Соответствующий пост, ставший реакцией Кадырова на заявление Минфина США, опубликован на его странице в Instagram.

“Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб”, – говорится в сообщении.

Кроме того, лидер Чечни, комментируя запрет на получении визы, заявил, что не поехал бы в США, даже если бы ему посулили в качестве призовых все валютные запасы страны.

Ранее Praktika.ru писала, что 20 декабря Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный список за многочисленные нарушения прав человека.