Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X тому, кто сочинит лучшее стихотворение о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом он сообщает в видео, выложенном на своей странице в Instagram. Он вместе с командой КВН решил подарить iPhone X тому, кто прочтет лучший стих о президенте России Владимире Путине в День народного единства. «Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя. Итак, каждый из вас может стать владельцем айфона, выиграв импровизированный конкурс. Желаю удачи», — написал Кадыров.

По его словам, смартфон ему принесли в подарок ребята из чеченской команды КВН. Они, якобы, узнали, что Кадыров пользуется iPhone X. Однако они знали, что у главы Чечни нет такой модели, поэтому решили скинуться и сделать ему такой подарок.

4 ноября в России празднуют День народного единства, посвященный освобождению Москвы от польских интервентов.