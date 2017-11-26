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26 ноября, в 18:59
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Кадыров рассказал о желании покинуть пост главы Чечни

По мнению руководителя, пришло время сделать изменения в Чечне

Рамзан Кадыров заявил, что хочет оставить пост главы Чечни, потому что для этого «пришло время». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Глава региона подчеркнул, что быть руководителем и нести ответственность за народ и республику очень сложно. Также Кадыров отметил, что настало время привнести изменения в Чечне.

«Когда-то нужны были такие, как я — чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России», — цитируют Кадырова РИА Новости.

Кроме того, Рамзан Кадыров сказал о том, что в стране есть несколько человек, которые смогли бы справиться с этой ролью на высшем уровне.

Ранее «Практика» сообщала о том, что Кадыров был удостоен награды за развитие медицины.


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