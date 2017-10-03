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03 октября, в 15:10
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Кадыров возглавит футбольную команду против ветеранов сборной Италии

Товарищеский матч приурочен ко дню рождения Владимира Путина

В субботу, 7 октября, на грозненском стадионе «Ахмат-Арена» встретятся команды «Лидер» и сборная ветеранов Италии. Прошлый подобный матч проходил два года назад и завершился разгромом итальянцев со счетом 4:1.

Возглавлять чеченскую команду будет руководитель республики Рамзан Кадыров, также в состав «Лидера» войдут футболист Александр Кержаков, бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин и игроки грозненского клуба «Ахмат». За гостей сыграют Сальваторе Скиллачи, Стефано Фьоре, Массимо Оддо и другие, сообщает ТАСС.

В этом году спортивное состязание приурочено ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина, в 2015 году команды собирались по этому же поводу.

Ранее «Практика» писала о том, что беженцы из народа рохинджа в Мьянме получат помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.


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