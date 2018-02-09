Как вам идея? Госдума предложила поощрять ответственных водителей

В Госдуме предложили разработать систему поощрения водителей, которые соблюдают правила дорожного движения.

Ответственные водители смогут участвовать в лотерее, призовой фонд которой планируют формировать из уплаченных нарушителями штрафов, сообщает РИА Новости.

«Несколько лет назад в Швеции прошла акция Speed Camera Lottery. Тогда нарушители скоростного режима получали административные штрафы, а соблюдающие правила водители — поощрения», – отметил депутат Госдумы.

По словам политика, такие меры помогли сократить превышение скорости на дорогах Швеции более чем на 20%.

В Госдуме считают, что нововведения помогут уменьшить количество аварий на дорогах, ведь, по статистике, ДТП чаще всего происходят из-за превышения скоростного режима.

Депутат подчеркнул, что в России необходимо провести подобную акцию и посмотреть на ее результаты. При положительной динамике, такую систему поощрения рекомендуется реализовать по всей России.