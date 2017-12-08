Калифорнию снова охватили пожары

После октябрьских пожаров в Калифорнии в штате снова введено чрезвычайное положение. Огонь уже вплотную подошел к Лос-Анджелесу, где объявлен самый высокий в истории уровень опасности.

Власти штата эвакуировали более 230 тысяч человек. Несколько тысяч гектаров были уничтожены, многие дома остаются под угрозой пожара. В настоящее время в Калифорнии нулевая влажность и сильные ураганные ветры, что только усиливает пожары, число очагов которых возросло до шести, сообщает Lefigaro.

Этот год стал самым пожароопасным годом в Калифорнии. Октябрьский пожар уничтожил более 10 тысяч зданий.

Ранее NASA информировало о том, что дым от пожаров в Калифорнии виден из космоса, о чем ранее писала Praktika.ru.