Камеры iPhone могут вести съемку пользователей без их ведома

Специалист компании Google Феликс Краузе провел исследование и выяснил, что основная и фронтальная камеры смартфонов iPhone могут следить за пользователями.

«Пользователи часто дают приложениям доступ к камере вскоре после скачивания», — пишет эксперт в своем блоге и поясняет, что эти программы легко могут отслеживать лицо пользователя, делать фотографии или вести онлайн-трансляцию, сообщает РИА Новости.

В качестве примера таких приложений Краузе привел мессенджеры и программы для мобильных устройств от новостных ресурсов.

Краузе уже уведомил об этом компанию-производителя Apple и предложил ей разработать уведомления о работе камеры. Пока же специалист предлагает защитить себя с помощью специального чехла или липкой ленты, которой можно закрыть камеру. Также он напоминает, что подобные способы защиты используют многие пользователи техники со встроенной камерой, включая основателя Facebook Марка Цукерберга.

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