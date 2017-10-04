Кампания по поиску хищного канюка организована в Москве

В Москве из орнитария, расположенного в парке «Сокольники», улетела хищная птица из семейства ястребиных — канюк.

Об этому Агентству городских новостей «Москва» рассказал глава проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин. Он подчеркнул, что на данный момент в российской столице разворачиваются поиски птицы.

«Буквально три дня назад от нас улетел канюк, и мы организовываем сейчас кампанию по его поиску. Птица абсолютно домашняя, он не может самостоятельно находить пропитание, охотиться», — цитирует Мишина издание.

Он добавил, что если его не найти, то канюк может погибнуть, так как птица совершенно не приучена жить на воле. По словам руководителя проекта, птица обязательно начнет лететь к людям, полагая, что они накормят его. Он предупредил, что канюк спокойно может сесть к кому-нибудь на руки, голову или плечо.

Улетевшая из орнитария птица относится к человеку как к соплеменнику, поэтому будет свободно чувствовать себя в городской среде.

В заключение Мишин отметил важность того, чтобы люди понимали — это домашняя птица, и ее нужно обязательно вернуть. Вероятнее всего, канюк будет летать по различным московским паркам.