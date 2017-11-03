Канада применила новые ограничительные меры в отношении 30 россиян

Канадское правительство приняло решение ввести санкции против 30 граждан Российской Федерации.

Полный список имен тех, кто попал под ограничения обнародован на официальном интернет-портале министерства иностранных дел Канады.

«Канада вводит санкции против 30 лиц, которые связаны с актами значительной коррупции, а также с налоговым мошенничеством в размере 230 миллионов долларов, раскрытыми Сергеем Магнитским в 2008 году», — говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что введенные против 30 граждан Российской Федерации санкции вступают в законную силу немедленно.

Ранее «Практика» информировала о том, что Канада приняла аналог «закона Магнитского», который позволил стране вводить санкционные меры против граждан других стран.