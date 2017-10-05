Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 октября, в 10:04
Новости

Канада приняла аналог «закона Магнитского»

За одобрение законопроекта проголосовали все присутствующие на заседании чиновники

В четверг, 5 октября, нижняя палата (палата общин) парламента Канады утвердила аналог «акта имени Магнитского».

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые опубликованы на официальной странице канадского парламента в социальной сети Twitter.

Отмечается, что за принятие документа проголосовали все присутствующие. В третьем чтении за него отдали свои голоса 277 представителей нижней палаты.

В понедельник, 2 октября, палата община парламента Канады на последнем слушании одобрила соглашение, после чего оно было отправлено в сенат страны.

В пресс-релизе, который размещен на официальном сайте канадского внешнеполитического ведомства, говорится, что Канада имеет достаточно прочную репутацию государства, которое всегда поддерживает демократические ценности и права человека.

Глава ведомства Христя Фриланд заявила, что аналог «закона Магнитского» станет эффектиным инструментом внешней политики Канады в сложившихся обстоятельствах.

Принятие подобного билля позволит Канаде применять ограничительные меры, налагать запреты и привлекать к ответственности лиц за нарушения прав и свобод человека, а также коррупцию в любой стране.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
06 октября, в 12:36
Верховная рада Украины продлила особый статус Донбасса
Новости
19 октября, в 12:55
ВР Украины приняла закон о медицинской реформе
Новости
22 октября, в 15:27
СМИ: на парламентских выборах в Японии лидирует правящая коалиция

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо