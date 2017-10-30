Сегодня:
$
Нефть
Золото
30 октября, в 09:56
Новости

Волонтеры ЧМ-2018 представят проекты по благоустройству Екатеринбурга

Лучшим авторам дадут возможность воплотить в жизнь идеи по изменению облика города

30 октября кандидаты в волонтеры чемпионата мира по футболу-2018 презентуют свои проекты по благоустройству Екатеринбурга.

Встреча состоится в пресс-центре Дворца игровых видов спорта. Мероприятие запланировано в рамках конкурса общественно значимых проектов «Наследие Волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

На семинаре конкурсантам предстоит узнать о правилах и задачах конкурса, обсудить и доработать собственные проекты. В качестве экспертов на встрече выступят представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, а также послы чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.

Наиболее популярными темами проектов стали идеи по улучшению облика города, внедрению системы раздельного сбора мусора, популяризации здорового образа жизни, сохранению культурного наследия чемпионата.

Авторам наиболее удачных работ предстоит пройти обучение в креативной школе в Инновационном центре «Сколково», а по итогам финального отбора они смогут реализовать свои уже готовые и доработанные под руководством ведущих экспертов проекты в разных городах страны.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
04 октября, в 12:08
Объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге передадут спортшколам
Новости
05 октября, в 16:25
«ЭКСПО» откроет Екатеринбургу и области новые перспективы
Новости
06 октября, в 18:24
Россель попытается убедить олигарха не сносить телебашню в Екатеринбурге

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо