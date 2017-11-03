Капитализация криптовалют достигла рекордных $200 млрд

Специалисты зафиксировали рекордные показатели в $200 миллиардов в совокупной стоимости рынка криптовалют. Наибольший вклад в это событие внесли биткоины, чья общая стоимость всего за одну неделю выросла более чем на 25%, превысив $124 миллиарда.

В настоящее время курс биткоина приближается к отметке в $7,3 тысячи, в том время как в начале этого года он составлял менее $1 тысячи, сообщает сайт Coinmarketcap, который отслеживает ситуацию с торговыми операциями с участием 1254 криптовалют на 6397 торговых площадках.

В начале октября глава департамента по финансовой политике Минфина России Яна Пурескина заявила, что в ближайшее время в стране могут ограничить круг лиц, имеющих право на выпуск виртуальных валют.

Позднее президент России Владимир Путин рассказал о серьезных рисках при использовании криптовалют, о чем писала «Практика».