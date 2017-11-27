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27 ноября, в 16:51
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Капсулы с посланиями потомкам вскрывают в российских городах

Российких граждан просят быть великими людьми своего времени

Осенью 2017 года в российских городах начали вскрывать капсулы с посланиями потомкам, оставленные в 1967 году.

Портал TJ опубликовал вторую часть текстов, которые находили в монументах, стенах школ и других зданий. В капсуле, которую извлекли в Пензе, послание гражданам 2017 года гласит, что строители коммунизма бессмертны. « Чем больше и лучше мы сделаем, тем выше будут победные вершины 100-летия великого октября», – написано в сообщении.

Жители Пензы 50 лет назад попросили хранить то, что им дороже самой жизни: верность идеям марксизма-ленинизма и коммунизму.

В Ростове-на-Дону попросили помнить про ветеранов Октябрьской революции и гражданской войны. «Мы строили социалистический Ростов в боях и лишениях. Наши сердца полны гордости за современные дела в строительстве социализма и коммунизма», – написано в сообщении.

Также капсулы вскрыли в Самаре, Омске и Серове. Во всех обращениях к современным российским гражданам их просят быть великими людьми своего времени и продолжать дело революционного преобразования мира.

 


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