Капсулы с посланиями потомкам вскрывают в российских городах

Осенью 2017 года в российских городах начали вскрывать капсулы с посланиями потомкам, оставленные в 1967 году.

Портал TJ опубликовал вторую часть текстов, которые находили в монументах, стенах школ и других зданий. В капсуле, которую извлекли в Пензе, послание гражданам 2017 года гласит, что строители коммунизма бессмертны. « Чем больше и лучше мы сделаем, тем выше будут победные вершины 100-летия великого октября», – написано в сообщении.

Жители Пензы 50 лет назад попросили хранить то, что им дороже самой жизни: верность идеям марксизма-ленинизма и коммунизму.

В Ростове-на-Дону попросили помнить про ветеранов Октябрьской революции и гражданской войны. «Мы строили социалистический Ростов в боях и лишениях. Наши сердца полны гордости за современные дела в строительстве социализма и коммунизма», – написано в сообщении.

Также капсулы вскрыли в Самаре, Омске и Серове. Во всех обращениях к современным российским гражданам их просят быть великими людьми своего времени и продолжать дело революционного преобразования мира.