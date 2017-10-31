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31 октября, в 12:50
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Карасин: Россия и Казахстан продолжат эффективное сотрудничество

Переход казахского языка на латиницу не повлияет на отношения с РФ

Несмотря на то, что Казахстан решил перейти с кириллицы на латиницу, Москва и Астана смогут поддерживать эффективные взаимоотношения.

Таким мнением поделился заместитель главы МИД Российской Федерации Григорий Карасин, передает РИА Новости. Он считает, что переход казахского языка на латиницу не создаст никаких проблем для продолжения сотрудничества. Позиция России по поводу нововведений в целом нейтральна, это внутренние дела Казахстана, отметил дипломат.

Также политик подчеркнул, что русский язык в Казахстане все равно является официальным для государственных учреждений и документов.

Напомним, ранее «Практика» сообщала, что 26 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил поэтапный переход казахского языка с кириллицы на латиницу.


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